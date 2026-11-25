MÚZQUIZ, Coah.- El secretario de Gobierno en el estado de Coahuila, Oscar Pimentel González, habló sobre el tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que fue muy fructífero, con importantes obras y acciones para todo Coahuila.

Indicó que esta entidad sigue siendo referente a nivel nacional en materia de seguridad, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías y las policías municipales, y ese es uno de los principales ejes que se destacaron en el informe.

Señaló que otro de los temas fundamentales es el desarrollo económico, con la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos, así como el fortalecimiento de los programas sociales a través de Mejora Coahuila, que ha permitido llegar a todos los rincones del estado con apoyos directos a las familias más vulnerables.

Destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha mantenido cercanía con la gente, con un gobierno de territorio, recorriendo los 38 municipios y atendiendo de manera directa las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, indicó que el informe se presentó de manera ordenada y transparente, dando cuenta del trabajo realizado en este segundo año de administración, con resultados concretos que posicionan a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir en México.