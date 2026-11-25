MÚZQUIZ, COAH.- Con resultados en seguridad, educación, salud, infraestructura vial, Desarrollo Social, turismo, entre otros rubros, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, presentó en el Pueblo Mágico de Múzquiz su Tercer Informe Ciudadano, donde reafirmó el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de los 38 municipios y consolidar a la entidad como un referente nacional de calidad de vida, competitividad y seguridad.

Ante más de 5 mil asistentes, durante su mensaje, el mandatario estatal recordó que hace tres años asumió el compromiso de llevar a Coahuila al siguiente nivel, con una ruta de trabajo que durante el primer año se enfocó en trabajar con rumbo; el segundo en construir en equipo y, a mitad de su administración, en consolidar resultados a través de la coordinación entre gobierno y sociedad, donde gracias a miles de coahuilenses le han entrado con todo y con obras en bien de todo Coahuila.

En base a 7 ejes, dijo que, en materia de seguridad, destacó una inversión de 12 mil millones de pesos durante los primeros tres años de gobierno, de los cuales 4 mil 500 millones corresponden al presente año 2026, destinados al fortalecimiento de las corporaciones policiacas, con la construcción de 18 cuarteles, 5 arcos de seguridad carreteros, la adquisición de 568 patrullas, armamento, equipamiento, capacitación y construcción de centros de videovigilancia.

Asimismo, resaltó la operación de 860 Puntos Violeta y el fortalecimiento de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, reiterando su compromiso de mantener a Coahuila como el estado más seguro de México, recordando que, en el 2024, en torno a este compromiso cerraron el año siendo el tercer estado más seguro del país; en el 2025, de acuerdo con la encuesta del INEGI, ocuparon el segundo lugar y en este 2026, Coahuila es el estado más seguro de todo México.

Con la estrategia MEJORA destacó que con el proyecto "En Equipo le Entramos", se tiene una inversión conjunta con las y los alcaldes de 3 mil millones de pesos para mejorar los servicios públicos en los 38 municipios, con obras de agua, drenaje, pavimento, bacheo, alumbrado, embellecimiento urbano y mejora de escuelas.

Mencionó que con el programa de escrituración se ha beneficiado a nueve mil familias con un ahorro de hasta 90 por ciento. Además, con los 50 programas sociales se beneficia a más de 500 mil familias.

Se apoya a los jóvenes y mujeres emprendedores con estímulos económicos y microcréditos a tasa cero, y con el programa de empleo temporal se beneficia a cuatro mil 500 personas en 19 municipios. "Hoy Coahuila es uno de los cinco estados con menos pobreza en todo el país", destacó.

Dentro del eje de Grandes Obras, Manolo Jiménez dio a conocer que en tres años se invirtieron casi seis mil millones de pesos en obras en todas las regiones del estado que fueron compromisos de campaña y que ha estado cumpliendo.

Informó que en este 2026, en la región Sureste se entregó la modernización de la carretera a Derramadero y la construcción del bulevar Las Torres; y que se avanza en el puente de Misión Cerritos; el bulevar Francisco Villalobos, en Saltillo; y el tramo Cedros-Vito Alessio, en Ramos Arizpe.

Comentó que en La Laguna se entregó el Sistema Vial Abastos-Independencia y la primera etapa del bulevar La Joya-La Partida; y que se está construyendo el deprimido Revolución-Vasconcelos. En la Región Carbonífera, el Gran Programa de Agua y de Pavimentación.

"En la Centro-Desierto arrancamos la modernización del Libramiento Oriente, en la Puerta 4, en Monclova. Y en la Norte, vamos con la ampliación del bulevar Fausto Z. Martínez, conocido como la Ruta Fiscal en el puente 2 de Piedras Negras", expresó.

El gobernador hizo mención sobre el impulso a la infraestructura vial y carretera, las obras de vialidad y los proyectos estratégicos en la Región Carbonífera con inversiones superiores a los 200 millones de pesos.

Anunció que los proyectos de Mega Obras Coahuila 2029 ya están en marcha, con una inversión de más de 14 mil millones de pesos para siete obras prioritarias entre carreteras, libramientos, puentes y vialidades en todas las regiones del estado.

En el eje de INSPIRA y Educación, resaltó la construcción de 100 techumbres, 16 nuevas preparatorias, la entrega de cuatro millones de pesos para libros de texto gratuitos, útiles escolares para 500 mil niñas y niños, así como uniformes para más de 90 mil estudiantes.

También se impulsaron becas, transporte gratuito en 78 comunidades rurales, conectividad a internet en áreas rurales, enseñanza del inglés para más de 364 mil estudiantes y programas de fortalecimiento socioemocional, además de oportunidades académicas para jóvenes universitarios.

En el rubro de DIF y Salud, al dar a conocer los avances dentro de este eje, Manolo Jiménez, mencionó que a través del Desarrollo Integral de la Familia se lanzó el Gran Programa "Veamos la Discapacidad", con una inversión de 300 millones de pesos.

Con este programa se entregaron becas de 10 mil pesos a miles de personas con discapacidad; se adquirieron 45 nuevas unidades UNEDIF y se equiparon centros de rehabilitación y de atención al autismo.

Además, se entregaron aparatos funcionales, auxiliares auditivos, lentes, prótesis y placas dentales, y se efectuaron cirugías de cataratas.

Comentó que, como parte de sus compromisos de campaña, se ha hecho una inversión sin precedentes para mejorar el sistema de salud, que ha permitido mejorar los hospitales generales, los 133 centros de salud, incrementar el personal médico, impulsar el sistema de Telemedicina, incrementar las consultas un 70 por ciento y lograr tener un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

Reiteró los avances en cobertura y atención médica, así como el alcance de la Tarjeta de la Salud Popular, que beneficia a más de 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden acceder a consultas, análisis, operaciones y medicamentos gratuitos.

También habló sobre las acciones preventivas del programa "Vive Libre Sin Drogas", mediante el cual se ha llegado a 90 mil jóvenes, con la participación de distintas dependencias estatales.

Añadió que, junto con INSPIRA, han impulsado varios programas educativos como Level Up, Las Súper Becas, Ser Más, Somos Más y Mujeres Echadas Pa´ Delante.

Por lo que compete al Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, indicó que se trabaja en equipo y se generan las mejores condiciones de desarrollo para dar certeza a los inversionistas, siendo Coahuila uno de los estados más competitivos de México.

Dijo que en tres años llegaron a Coahuila 222 inversiones de 19 países, sumando 190 mil millones de pesos, inversiones que representan 86 mil nuevos empleos y con NAFIN se apoya con financiamiento a 126 empresas coahuilenses para conservar más de 2 mil 200 empleos.

En el Sector Ganadero, añadió que impulsan programas como Mejoramiento Genético, donde cientos de productores adquirieron mil 865 sementales y se sigue invirtiendo para fortalecer el estatus zoosanitario apoyando además en la siembra de 75 mil hectáreas a productores agrícolas con semilla de sorgo forrajera en beneficio de 19 mil campesinos.

En la Carbonífera, para diversificar los contratos de carbón entre más empresas, se sintió un dinamismo económico y con el apoyo de la Tribu Kikapoo, se construye un parque industrial de 400 millones de pesos.

En turismo, la realización de eventos que fortalecen la proyección de Coahuila, como Coahuila 1000, Running Las Vacas, la Gran Cabalgata de Sabinas, la Feria de San Buenaventura y el Rodeo Saltillo, además del nuevo recinto Expo Coahuila, que permitirá traer espectáculos y eventos de talla nacional e internacional.

Todo esto ha dejado una derrama económica de más de 100 millones de pesos, expresó, añadiendo la promoción de los ocho Pueblos Mágicos, la Ruta Vinos y Dinos y el desarrollo de la vitivinicultura, sector en el que Coahuila mantiene una importante presencia a nivel nacional.

Al Tercer Informe Ciudadano acudieron autoridades estatales, municipales y representantes de distintos sectores de la Iniciativa Privada, entre ellos la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el senador Gabriel Elizondo; alcaldes de diversos municipios, representantes de las fuerzas armadas, integrantes del sector empresarial, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras Monseñor Alfonso Miranda Guardiola; el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez y como anfitriona la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez.

Al finalizar el evento, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas agradeció el apoyo de su familia, de su esposa Paola Rodríguez y sus padres, además del respaldo y la participación de los asistentes, reiterando que su administración continuará trabajando en coordinación para fortalecer el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las familias de Coahuila.

"Queremos que cada día haya más coahuilenses que vivan tranquilos, en paz y felices, y que Coahuila siga adelante a pasos de gigante", expresó.