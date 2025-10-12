Múzquiz se prepara para el Desfile Cívico de noviembre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de coordinar las actividades cívicas del mes de noviembre, la Dirección de Acción Cívica del municipio de Múzquiz convocó a una reunión municipal con autoridades educativas.

El encuentro tuvo como propósito principal definir la logística de los eventos conmemorativos, destacando la importancia de fomentar el civismo y la participación estudiantil en estas fechas emblemáticas.

Mireya Jordán, titular de la Dirección de Acción Cívica, informó que ya afinan los detalles para la organización del tradicional Desfile Cívico-Deportivo del 20 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

La funcionaria subrayó que se espera una participación muy significativa, ya que la mayoría de las instituciones educativas del municipio han confirmado su asistencia, lo que augura una celebración nutrida y representativa.

Uno de los aspectos más destacados por Jordán fue la reincorporación de varias escuelas primarias al desfile, lo cual calificó como un avance importante. “Es de mucho valor que las primarias retomen estas actividades, ya que fomentan el sentido de pertenencia y el respeto por nuestras tradiciones desde temprana edad”, expresó.

Además, la funcionaria anunció que el próximo 24 de octubre se llevará a cabo una actividad cívica en coordinación con la Mesa Redonda Panamericana.

En este evento participarán las banderas de todos los países, y contará con el apoyo de la Escuela Secundaria General “General Lucio Blanco”, fortaleciendo así los lazos de hermandad y multiculturalidad entre los estudiantes.

Finalmente, Jordán recordó que este 12 de octubre también se celebrará el Día del Descubrimiento de América, fecha que será conmemorada con actividades alusivas en las instituciones educativas.

Con estas acciones, el municipio de Múzquiz reafirma su compromiso con la formación cívica de sus estudiantes y la preservación de las tradiciones patrias.