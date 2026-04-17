Coahuila se declara listo "Pa´l Mundial"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Coahuila se prepara para recibir a visitantes nacionales e internacionales con motivo del Mundial, así lo afirmó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo estatal, durante la entrega de kits a prestadores de servicios en Múzquiz y la capacitación brindada.

La funcionaria destacó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se puso en marcha la estrategia "Coahuila para el Mundo", un proyecto global que busca aprovechar la coyuntura deportiva para posicionar al estado como destino turístico.

Moncada Zertuche explicó que la campaña de promoción se enlaza con la intensa actividad turística que se espera en Nuevo León, siendo Coahuila un mercado inmediato para quienes buscan experiencias adicionales más allá de los 90 minutos de un partido de fútbol.

"El juego dura hora y media, pero el turismo busca qué hacer después, y ahí es donde entramos con nuestras estrategias", señaló.

La funcionaria subrayó que la mejor promoción no está solo en la publicidad, sino en la atención que reciben los visitantes. Por ello, el mandatario estatal instruyó capacitar a toda la cadena de valor: hoteleros, restauranteros, policías, tránsitos, taxistas y cualquier persona que tenga contacto directo con los turistas.

"La atención puede ser buena o mala, y nosotros queremos que sea totalmente positiva", puntualizó.

En esta ocasión, la capacitación incluyó a la Guardia Civil, Protección Civil, personal de Turismo y representantes del área deportiva en Múzquiz, reforzando la preparación de quienes estarán en primera línea de atención durante el flujo de visitantes.

Estas acciones forman parte de un plan integral que se replica en todas las ciudades con perfil turístico, especialmente en los pueblos mágicos, precisó la entrevistada.

El evento se realizó en la Casa de la Cultura "Capitán Miguel de la Garza Falcón" de Múzquiz y contó con la presencia de la profesora Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera; el ingeniero Carlos Castro Garza, director de Turismo Municipal; Roberto Carlos Briones Echavarría secretario técnico y representante de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, así como el licenciado Javier Ruiz Zertuche, Presidente de la OCV Carbonífera.

Con estas acciones, Coahuila busca consolidarse como un anfitrión de calidad y mostrar al mundo su riqueza cultural y hospitalidad.