Vecinos de Saltillo se manifiestan en Poder Judicial por proyecto ambiental

SALTILLO, COAH.- Integrantes de la asociación civil encabezada por Armando López Romero, presidente de la Asociación Defensa en lo Local en Saltillo y representante de vecinos, se manifestaron en el Poder Judicial de la Federación y respondieron a una demanda derivada de un juicio de amparo relacionado con el proyecto ambiental conocido como "Jardín de la Lluvia".

"Denunciamos el posible contubernio entre el Poder Judicial y la constructora, así como el castigo a quienes defienden su territorio y su derecho al agua", señalaron.

De acuerdo con el activista, el origen del conflicto se remonta a un recurso legal interpuesto hace aproximadamente año y medio, con el objetivo de frenar daños considerados irreversibles en esta área verde, ubicada en la zona de Brisas Poniente.

El espacio forma parte de un proyecto de carácter internacional enfocado en la captación de agua pluvial, por lo que su conservación es considerada estratégica. Sin embargo, explicó que la resolución judicial no favoreció a los vecinos, ya que el juez determinó el sobreseimiento del amparo. Esto abrió la puerta para que la parte demandada iniciara un proceso por presunta reparación de daño, situación que fue rechazada por la organización vecinal.

López Romero señaló que, pese a existir una orden para detener la obra, esta continuó operando. El proyecto en cuestión incluye la instalación de un cárcamo y sistema de bombeo destinado a trasladar agua hacia nuevos desarrollos habitacionales, lo que, aseguran, provocó afectaciones en el entorno natural.

Ante este escenario, vecinos de la zona expresaron inconformidad y señalaron sentirse afectados por el uso de mecanismos legales que, consideran, han sido utilizados en su contra. Por ello, decidieron intensificar su postura y defensa del área verde. "La prioridad es proteger los espacios naturales. Saltillo enfrenta cada vez más altas temperaturas y la pérdida de áreas verdes agrava la situación", sostuvo el representante.

En cuanto al proceso actual, informó que la respuesta legal presentada este día obedeció a los tiempos establecidos por la ley, ya que contaban con un plazo limitado de 48 horas para atender la demanda. No obstante, reveló que, durante la madrugada, se alcanzó un acuerdo preliminar con la empresa involucrada, la cual se comprometió a retirar la demanda por reparación del daño y asumir la rehabilitación del área afectada.

A pesar del avance, los vecinos decidieron proceder con la respuesta legal como medida preventiva, en espera de que el acuerdo sea formalizado en los próximos días. Finalmente, el activista indicó que la organización se mantendrá vigilante para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la restauración del "Jardín de la Lluvia", reiterando que la defensa de los espacios públicos continuará por la vía legal.