Alcalde Javier Díaz y Mayor Austin acuerdan fortalecer lazos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y el Mayor de Austin, Kirk Watson, en su visita a Saltillo, acordaron fortalecer la relación de hermanamiento que desde hace décadas existe entre estas dos ciudades y continuar con intercambios en diversos rubros en favor de la población.

Díaz González, acompañado de quienes integran el Cabildo, titulares de dependencias municipales y representantes de la iniciativa privada, dio la bienvenida al Mayor de Austin y a su comitiva, quienes cumplen una agenda de trabajo en Saltillo.

"Estamos muy contentos de la visita del Mayor Kirk Watson a Saltillo; que confíe en nuestra ciudad capital y en Coahuila, que son de las ciudades y estados más seguros a nivel nacional; aquí en Saltillo todas las acciones que realizamos están encaminadas a mejorar la calidad de vida de su gente", afirmó el alcalde Díaz González.

Agregó que, a través del Mayor Kirk Watson, con Austin, Texas, se busca fortalecer el intercambio en temas como seguridad pública y protección civil, cultura, artes, así como en el rubro académico y deportivo.

Díaz González compartió con la comitiva visitante que Saltillo es la capital más segura de México, la ciudad más competitiva a nivel nacional, así como la localidad con mayor tasa de formalidad laboral en México.

Acciones de la autoridad

El Mayor Kirk Watson agradeció al alcalde Javier Díaz la bienvenida y la disposición de seguir trabajando en esta hermandad; compartió que ya había visitado Saltillo en su primer periodo como Alcalde y se mostró sorprendido de la evolución que ha tenido la capital de Coahuila.

"Queremos seguir con esta relación de hermandad que ya es de mucho tiempo atrás, la cual valoramos mucho y de corazón; vamos a seguir colaborando y apoyándonos mutuamente", apuntó Watson.

Agregó que tanto Austin como Saltillo son ciudades en crecimiento, en constante desarrollo y además con éxito, por lo que continuará ese acercamiento entre ambas localidades.

En la bienvenida a la comitiva de Austin estuvieron presentes, el síndico, regidoras, regidores, así como el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro; de Austin estuvo Frank Fuentes, de la Asociación de Contratistas Hispanos y Congresistas, así como la titular del Enlace entre Saltillo y ciudades de Texas, Gabriela Montemayor González.