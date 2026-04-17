Policía Municipal de Saltillo evita tragedia al rescatar a joven en puente peatonal

SALTILLO, COAHUILA.– La rápida actuación de elementos de la Policía Municipal evitó una posible tragedia la tarde de este jueves, luego de que un joven intentara arrojarse desde un puente peatonal ubicado al sur de la ciudad.

Los oficiales Alberto Cortinas Mata y Aldo de Jesús Santiago Echeverría realizaban labores de patrullaje en la colonia Teresitas cuando un automovilista les alertó sobre la presencia de una persona en situación de riesgo sobre el bulevar Antonio Cárdenas.

Al arribar al sitio, los policías localizaron a José N, de 26 años de edad, quien se encontraba colgado de la estructura metálica del puente. De inmediato, iniciaron un diálogo con el joven, logrando establecer comunicación y generar confianza en un momento crítico.

Acciones de la autoridad

Tras varios minutos, los oficiales consiguieron persuadirlo para que desistiera de su intención. El joven, visiblemente afectado, accedió a ponerse a salvo y descendió del lugar, para luego fundirse en un abrazo con los elementos que le brindaron apoyo.

Posteriormente, los oficiales solicitaron la intervención de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), con el fin de que el joven recibiera atención especializada. Fue trasladado para recibir apoyo psicológico, evitando así un desenlace fatal gracias a la intervención oportuna de los agentes.