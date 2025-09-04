Protección Civil responde rápidamente a emergencia por colapso de drenaje en vivienda

Las intensas precipitaciones pluviales registradas recientemente en la Región Carbonífera provocaron el colapso del drenaje en una vivienda habitada por un matrimonio de adultos mayores en esta ciudad.

Ante la emergencia, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal acudió rápidamente al lugar para brindar apoyo y controlar la situación.

El director de la dependencia, Federico Méndez Pacheco, informó que el incidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando una fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica afectó el sistema de desagüe de la vivienda, ubicada en una zona que suele presentar problemas similares durante eventos climáticos extremos.

A pesar de los inconvenientes, Méndez Pacheco destacó que las lluvias han traío más beneficios que perjuicios, al señalar que "las precipitaciones hacen mucha falta" en la región.

No obstante, reconoció la importancia de atender de inmediato los casos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

El funcionario detalló que la intervención del personal de Protección Civil permitió resolver el problema en un lapso aproximado de 15 minutos, sin que se presentaran mayores contratiempos.

La rápida acción evitó daños significativos en el inmueble y garantizó la tranquilidad de los moradores.

"No hubo necesidad de sacar los enseres domésticos ya que el drenaje se concentró únicamente en la cochera del hogar, donde se ubica un desagüe", explicó Méndez Pacheco.

Por lo anterior, la dependencia reiteró su compromiso de mantener vigilancia constante ante las condiciones meteorológicas y brindar atención oportuna a la ciudadanía.