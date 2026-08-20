SAT instala oficina móvil en San Juan de Sabinas para trámites fiscales

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios fiscales a las comunidades, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición la oficina móvil en la Presidencia Municipal del municipio de San Juan de Sabinas, para realizar trámites de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, generación y renovación de la e.firma, además de la constancia de situación fiscal.

Para efectuar el trámite gratuito, los contribuyentes, en este caso entre 60 y 70 personas, fueron atendidos en un horario de 09:00 horas a las 4:00 de la tarde.

Los interesados presentaron su credencial para votar original y vigente, con domicilio visible completo dentro del territorio nacional, además de una memoria USB.

Entre los requisitos que les fueron solicitados a las personas físicas destacó también una dirección de correo electrónico a la que tuvieran acceso y la CURP o, en caso de ser extranjeros, la CURP temporal con fotografía vigente.

Se informó que, si la credencial para votar no cuenta con el domicilio visible completo, sería necesario presentar una identificación adicional, como pasaporte, licencia, credencial del INAPAM o, en el caso de extranjeros, el documento migratorio correspondiente.

Cabe señalar que, mediante la oficina móvil, se busca acercar los trámites del SAT a la población y facilitar el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.