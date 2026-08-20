Finanzas de San Juan de Sabinas mejoran con recaudación del predial

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas superó la recaudación obtenida por concepto del impuesto predial durante 2025, al alcanzar hasta ahora una captación de al menos 15 millones de pesos.

El tesorero municipal, Jesús González Collazo, informó que los ingresos por este concepto ya rebasaron los 14 millones de pesos recaudados durante todo 2025.

El funcionario destacó que el comportamiento de la recaudación representa un avance para las finanzas municipales y permite mantener el objetivo de incrementar los ingresos propios.

Explicó que una mayor recaudación del impuesto predial también tiene impacto en la distribución de las participaciones federales que recibe el municipio.

Señaló que mientras mayores sean los ingresos obtenidos mediante la recaudación municipal, mejores aportaciones federales podrán corresponderle a San Juan de Sabinas.

González Collazo indicó que el objetivo es continuar fortaleciendo la captación de recursos para mejorar las condiciones financieras del municipio y acceder a mayores participaciones.