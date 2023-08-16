Complica bloqueo pagar a obreros

Son ya 15 semanas las que se les adeudan a los trabajadores de AHMSA, sin que se tenga información con respecto a los pagos, en los mismos obreros consideran que los bloqueos han complicado la llegada de dinero.

El día de hoy se cumplen 15 semanas pendientes y son ya más de tres semanas en las que no se ha realizado ningún pago por parte de la empresa.

El último abono se dio el pasado 25 de julio, mismo día en el que se inició el bloqueo de los accesos, como un intento de la empresa por disuadir el movimiento, sin embargo esto no se dio.

En las últimas tres semanas no se ha tenido ningún pago por parte de la empresa, lo cual se atribuye al movimiento que impide la venta de chatarra y otros productos, y la llegada de recursos.

Trabajadores señalaron que el movimiento complicó la situación, porque anteriormente la empresa realizaba el pago de una semana cada semana o cada 15 días, sin embargo con el movimiento ya no se dio.

“Esto de los paros si afecta mucho, porque antes se tenía la esperanza que nos pagaran cada 2 o 3 semanas, pero hoy en día no, lo que afecta a todos los obreros y su familia, esperemos que la gente recapacite”.

Se indicó que la manera de presionar no es a nivel local, sino que se tiene que se tiene que dar un acuerdo entre el Presidente de la República y Alonso Ancira, para que se destrabe la llegada de nuevas inversiones.