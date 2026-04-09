Laura Jiménez recorre Villa de Esperanzas para atender necesidades

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- La Presidenta Municipal de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó un recorrido por las calles de la Villa de Esperanzas, acompañada de la coordinadora del sector y habitantes de la comunidad, con el propósito de conocer de cerca las necesidades prioritarias de cada zona. Durante la visita, la edil reafirmó su compromiso de atender las demandas ciudadanas y fortalecer la infraestructura local, cumpliendo con la rehabilitación del puente sobre la calle José Martí.

Durante el recorrido, la alcaldesa escuchó las inquietudes de los vecinos, quienes plantearon diversas necesidades relacionadas con servicios públicos y seguridad vial. Jiménez Gutiérrez aseguró que su administración continuará trabajando en acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las familias muzquenses.

Referente a las acciones realizadas en el puente que fue rehabilitado, se dijo que, la obra permitirá un cruce más seguro para las familias que transitan diariamente por el lugar, además de mejorar la conectividad entre sectores de la comunidad. El Gobierno Municipal destacó que esta rehabilitación forma parte de un plan integral de obras que buscan responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Con ello, se fortalece la infraestructura urbana y se garantiza mayor seguridad para peatones y automovilistas.

Finalmente, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez subrayó que su administración seguirá impulsando proyectos que representen beneficios tangibles para la población, reafirmando que el trabajo cercano con la gente es la base para construir un municipio más seguro y con mejores condiciones de vida.