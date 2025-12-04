Conalep Múzquiz organiza festival navideño en Villamagia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un ambiente lleno de alegría y espíritu navideño, el escenario de Villamagia fue el punto de encuentro para la realización de la 3ª Edición del Festival Navideño, organizado por docentes del plantel Conalep.

El evento contó con la entusiasta participación de estudiantes, quienes ofrecieron una muestra de talento y creatividad en honor a las celebraciones decembrinas.

La ceremonia fue presidida por el licenciado Juan Carlos Garza Cavazos, quien destacó la importancia de fomentar actividades culturales en el ámbito educativo.

A su lado, el docente Gilberto García Franco, el ingeniero Héctor Hugo Ruiz Garza del área de Formación Técnica y la maestra Brenda Esquivel Mejía, fueron piezas clave en la organización y desarrollo del festival.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de la pastorela titulada "¿Quiénes son los Ángeles y Quiénes son los Diablos?", un proyecto académico de las materias de Humanidades y Formación Socioemocional.

La obra no solo divirtió al público, sino que también permitió a los estudiantes desarrollar habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.

El evento logró reunir a padres de familia y a numerosos ciudadanos que se dieron cita en el Centro Histórico de Múzquiz, quienes disfrutaron de una tarde llena de color, música y mensajes positivos.

La respuesta del público fue cálida y entusiasta, lo que reafirma el valor de estas actividades en la vida comunitaria.

Con este tipo de iniciativas, el Conalep reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios donde el arte, la cultura y la educación se entrelazan para fortalecer el desarrollo personal y social de los jóvenes.