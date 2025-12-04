Joven de 17 años sufre accidente en motocicleta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven de 17 años, identificado como Luis Rubén N, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Nueva Rosita luego de sufrir un aparatoso accidente en motocicleta en esta ciudad.

El adolescente ingresó con una fractura expuesta en el brazo derecho, lesión que requirió atención médica especializada y una intervención quirúrgica inmediata.

El percance ocurrió cuando el joven motociclista perdió el control de su unidad y derrapó, provocando una fuerte caída que le ocasionó un intenso dolor en la extremidad superior.

Testigos del hecho solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la benemérita Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Tras una evaluación inicial, galenos del hospital determinaron que el estado del lesionado requería atención hospitalaria más especializada. Por ello, fue canalizado al nosocomio de Nueva Rosita, donde un equipo de traumatología se encargó de su valoración y posterior cirugía para atender la grave lesión.

De acuerdo con el personal médico, el joven se encuentra estable y bajo observación, mientras se monitorea su evolución postoperatoria.

Ante este nuevo incidente, la Dirección de Seguridad Pública reitera el llamado a los motociclistas para que extremen precauciones, especialmente durante el mes de diciembre, cuando las estadísticas de accidentes viales tienden a incrementarse de manera considerable.