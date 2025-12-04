Estudiantes de la UAdeC realizan actividades recreativas en el asilo San Judas Tadeo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Instituto Adolfo E. Romo Cadena y del Comité Lobos en Acción, realizó una visita al Asilo San Judas Tadeo de esta ciudad, con el propósito de convivir y llevar un momento de alegría a las y los adultos mayores que ahí residen.

Durante la jornada, se entregaron regalos, alimentos y artículos de apoyo, además de compartir actividades recreativas que fortalecen la integración y el acompañamiento hacia este sector de la población. En la actividad participaron más de 30 estudiantes comprometidos con el servicio social y la comunidad.

El Coordinador de Extensión Universitaria de la UAdeC, David Hernández Barrera, destacó que estas acciones responden al firme compromiso del Rector Octavio Pimentel, quien afirmó, ha sido un promotor incansable de la formación humanista y del trabajo comunitario de la juventud universitaria.

Hernández Barrera señaló que, gracias al liderazgo cercano y visionario del Rector, la Universidad Autónoma de Coahuila ha fortalecido su presencia social, impulsando a los estudiantes a involucrarse en actividades de impacto no solo con personas adultas mayores, sino también en materia de salud, educación, inclusión y desarrollo comunitario.

"El Rector Octavio Pimentel ha sido un aliado permanente de las causas sociales; su apoyo ha permitido que nuestros jóvenes comprendan que ser universitarios también significa servir, acompañar y transformar realidades", expresó Hernández Barrera, resaltando que esta visión coloca a la UAdeC como una institución comprometida y presente en las necesidades de la sociedad coahuilense.

Asimismo, se reconoció la iniciativa y el acompañamiento de la directora Vero Martínez Falcón, cuyo trabajo ha sido fundamental para consolidar actividades de impacto comunitario.

La Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la responsabilidad social universitaria y con la formación de jóvenes sensibles, solidarios y participativos, que contribuyen al desarrollo de las comunidades en toda la región.