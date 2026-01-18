Viene lo mejor para Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Con el mensaje de fortalecer el trabajo en equipo en 2026 entre Gobierno del Estado, Municipio y ciudadanía, el gobernador Manolo Jiménez Salinas visitó el municipio de Múzquiz donde se reunió con el equipo Mejora para reiterar su total respaldo.

Manolo Jiménez se comprometió a continuar con su labor de cercanía a la gente, escuchar sus necesidades y atender todas aquellas prioridades del municipio.

Destacó que este 2026, para Múzquiz vienen muchos programas, obras y proyectos en temas de pavimento, bacheo, agua potable, drenaje, imagen urbana o turismo, entre otras.

En 2025 se dio un gran paso en la reconstrucción del municipio que tenía muchos rezagos en temas de servicios como de agua, drenaje, electrificación, recolección de basura, bacheo, pavimentación de calles; además de que se volvió a activar la participación ciudadana.

"Ahora tenemos una gran coordinación, voluntad y compromiso de trabajo en equipo con la alcaldesa Laura Jiménez, por lo que hemos estado atendiendo todos aquellos temas en los que Múzquiz quedó rezagado luego de la pasada administración municipal", mencionó.