Bomberos controlan conato de incendio en Melchor Múzquiz tras posible robo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un conato de incendio movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que se reportara humo proveniente de un domicilio ubicado sobre la calle Jiménez, número 314, en esta ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por Valentín Elizalde, director del Departamento de Bomberos de Múzquiz, el siniestro se originó presuntamente por un corto circuito en el cableado eléctrico, posiblemente provocado tras un intento de robo en el interior del inmueble.

Al arribar al lugar, los elementos de Bomberos encontraron ya presentes a agentes de la Policía Municipal, quienes recabaron datos sobre lo sucedido.

Cabe señalar, la vivienda, propiedad de un ciudadano identificado como Genaro N, se encuentra actualmente deshabitada.

Los bomberos procedieron a revisar minuciosamente el área afectada para asegurarse de que no existiera riesgo de que el fuego se reavivara. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales significativos.

Una vez controlada la situación y descartado cualquier peligro, los elementos de emergencia retornaron a su base, en tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer si efectivamente hubo un intento de allanamiento que derivó en el incidente eléctrico.