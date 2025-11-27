Desaparece Anayeli Hernández Ramírez en Ramos Arizpe: buscan a adolescente

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado activaron un reporte de búsqueda para localizar a Anayeli Hernández Ramírez, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado 26 de octubre de 2025 en su domicilio ubicado en la colonia Analco, en Ramos Arizpe.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la ficha oficial, la joven mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 90 kilos, tiene el cabello lacio y color rojo, y al momento de su desaparición vestía short blanco, blusa negra de tirantes y gorro rojo. Como señas particulares, cuenta con un lunar en el ojo izquierdo y porta una venda como pulsera en el brazo derecho.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta la fecha, se desconoce su paradero. La Fiscalía solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a su localización, lo reporte de inmediato al 911 o al número (844) 438 0700 de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.