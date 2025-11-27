Catón será reconocido con la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en CDMX

SALTILLO, COAHUILA.- El escritor, periodista y humanista nacido en Saltillo, Coahuila, será investido con la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en Comunicación e Historia durante una Sesión Solemne programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

La distinción, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), reconoce la trayectoria de más de 50 años de Catón como periodista, cronista e investigador histórico, así como su labor en la difusión de la memoria colectiva del país.

¿Cuál es la trayectoria de Catón?

Académico por formación, con licenciaturas en Jurisprudencia, Literatura Española y Pedagogía, Fuentes Aguirre consolidó una voz única en el periodismo nacional mediante columnas emblemáticas como "De política y cosas peores", que escribe desde 1963, y "Mirador".

Además de su faceta periodística, Catón ha desempeñado un papel fundamental como formador de nuevas generaciones.

Fue director del Ateneo Fuente y fundador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, institución que lo reconoció como Maestro Emérito en 1994.

¿Qué incluirá la ceremonia?

La ceremonia incluirá un programa académico con intervenciones de investigadores, lectura de su trayectoria y ponencias sobre la historia del periodismo en México, antes de la imposición de la venera por parte de autoridades de AMECIP.