Colonia Miguel Hidalgo: vecinos exigen más seguridad ante robos constantes

SALTILLO, COAHUILA.- La colonia Miguel Hidalgo continúa enfrentando una oleada de robos, situación que los propios vecinos han difundido en redes sociales con el fin de exigir acciones contundentes de las autoridades. Los habitantes aseguran que los incidentes se registran desde hace meses y que la vigilancia policial es prácticamente inexistente.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los delincuentes actúan tanto en la vía pública como en comercios locales. Entre los hechos más frecuentes se encuentran robos a vehículos, atracos a taxistas y asaltos a mano armada en tiendas de conveniencia, lo que ha generado un ambiente de inseguridad constante entre las familias del sector.

¿Qué ocurrió?

La noche del miércoles se registró un nuevo asalto en un negocio ubicado entre la calle 5 y el bulevar Miguel Hidalgo.

En el video difundido por vecinos se aprecia a dos sujetos ingresar al establecimiento y amenazar a los empleados con lo que aparenta ser una réplica de arma tipo 9 mm y un picahielo. Ante el riesgo, los trabajadores entregaron el efectivo de la caja registradora.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Cansados de estos robos, los habitantes de la Miguel Hidalgo exigen la presencia permanente de corporaciones municipales y estatales. Aseguran que los robos ocurren "día tras día" y temen que la violencia escale si no se aplican operativos efectivos y una estrategia de seguridad focalizada en los puntos de mayor incidencia.