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Coahuila

Sabinas se alista para el Banquetazo 2026

El Banquetazo 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre, con la participación de comerciantes locales y sorpresas en las rifas.

Por Teresa Muñoz - 25 septiembre, 2026 - 07:32 p.m.
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      SABINAS, COAH.- La Cámara de Comercio de Sabinas prepara el tradicional Banquetazo 2026, que se realizará el 5 de diciembre, informó el licenciado Guillermo Lazarín Soto, presidente de la CANACO en Sabinas.

      El entrevistado explicó que el organismo ya inició con los preparativos y hace la invitación a los comerciantes, a los vendedores ambulantes y a los socios de la Cámara para que participen y, entre todos, realicen un buen evento.

      Indicó que se prevén sorpresas en las rifas y que sostendrán reuniones con las autoridades locales para coordinar la logística y la seguridad, apoyo que tradicionalmente ha brindado el municipio y que no será la excepción.

      Lazarín Soto señaló que en el Banquetazo participa alrededor de la mitad de los socios, además de los vendedores ambulantes que apoyan la actividad dentro y sobre la plaza, mediante la adquisición de espacios en el área del evento.

       

      Precisó que no se otorgarán permisos a comerciantes foráneos provenientes de otros municipios, ya que el Banquetazo es un evento exclusivo del comercio de Sabinas como agradecimiento a los clientes que compran en la localidad.

      Añadió que este año se mantendrá la tradicional rifa del vehículo y que los boletos estarán disponibles a partir de mediados de octubre para que los comercios participantes inicien su entrega.

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