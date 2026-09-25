Sabinas se alista para el Banquetazo 2026

SABINAS, COAH.- La Cámara de Comercio de Sabinas prepara el tradicional Banquetazo 2026, que se realizará el 5 de diciembre, informó el licenciado Guillermo Lazarín Soto, presidente de la CANACO en Sabinas.

El entrevistado explicó que el organismo ya inició con los preparativos y hace la invitación a los comerciantes, a los vendedores ambulantes y a los socios de la Cámara para que participen y, entre todos, realicen un buen evento.

Indicó que se prevén sorpresas en las rifas y que sostendrán reuniones con las autoridades locales para coordinar la logística y la seguridad, apoyo que tradicionalmente ha brindado el municipio y que no será la excepción.

Lazarín Soto señaló que en el Banquetazo participa alrededor de la mitad de los socios, además de los vendedores ambulantes que apoyan la actividad dentro y sobre la plaza, mediante la adquisición de espacios en el área del evento.

Precisó que no se otorgarán permisos a comerciantes foráneos provenientes de otros municipios, ya que el Banquetazo es un evento exclusivo del comercio de Sabinas como agradecimiento a los clientes que compran en la localidad.

Añadió que este año se mantendrá la tradicional rifa del vehículo y que los boletos estarán disponibles a partir de mediados de octubre para que los comercios participantes inicien su entrega.