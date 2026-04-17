Finalizan los Congresos 300 Pa'delante en Coahuila con gran participación juvenil

Melchor Múzquiz, Coah.- Luego de una serie de ocho eventos que se llevaron a cabo en todas las regiones de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto a su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, clausuró en Múzquiz los Congresos "300 Pa´delante", en los que participaron 300 jóvenes líderes universitarios en cada uno de ellos y que se realizaron con la finalidad de potenciar sus aptitudes y liderazgo.

"¡Qué gran ambiente en la Carbonífera con 300 Pa' Delante! Con esta edición, concluye con éxito la gira de este gran proyecto de liderazgo donde participaron miles de jóvenes de todas las regiones del Estado. Gracias al gran equipo Inspira de mi esposa Paola, a los equipos de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como a los municipios participantes. Aquí vamos a seguir trabajando con todo a favor de nuestros jóvenes, que son el presente y futuro de Coahuila", destacó el gobernador.

300 Pa´delante es un programa que promueve la responsabilidad social, el liderazgo y la empleabilidad entre los jóvenes coahuilenses. El objetivo es potencializar el liderazgo, emprendimiento, cultura, deporte, innovación y salud mental de las juventudes.

"Para nosotros es muy importante fortalecer y potencializar el liderazgo de nuestros jóvenes para seguir construyendo la grandeza de Coahuila" mencionó Manolo Jiménez en su mensaje en el evento de clausura en Múzquiz.

Reiteró que su administración seguirá apostándole con todo a las y los jóvenes, porque ellos son la fuerza que está llevando a Coahuila al siguiente nivel.

El Mandatario estatal alentó a las y los jóvenes a asumir con responsabilidad el presente y su futuro para ser agentes de cambio y líderes en sus respectivas comunidades y ámbitos de trabajo.

Destacó que gracias al trabajo en equipo que se lleva a cabo en Coahuila entre gobierno, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y entre los poderes del Estado, nuestra entidad es de las mejores para vivir en México.

"Coahuila los necesita a todas y todos ustedes, necesita de su trabajo, de su liderazgo, de su iniciativa y de su persona para seguir siendo el gran estado que somos", expresó.

Jiménez Salinas puntualizó que nuestra entidad es grande porque tenemos una juventud fuerte y echada pa´delante.

Recordó que como parte de los proyectos estratégicos de su gobierno para jóvenes, se impulsan las superbecas Internacionales y estímulos económicos, así como los créditos con tazas preferenciales para los jóvenes emprendedores.

Reiteró su compromiso para continuar impulsando acciones, proyectos y programas para generar más y mejores oportunidades para las y los jóvenes de todo Coahuila.

300 PA´DELANTE

Este 2026 se realizaron ocho congresos regionales en todo el estado, arrancando en la región Sureste y finalizando en la Carbonífera, con 300 jóvenes universitarios en cada uno de estos congresos, de universidades públicas y privadas, y que dieron un paso al frente.

En total con estos congresos se beneficiaron a dos mil 400 jóvenes de entre 18 y 24 años en todo Coahuila, que incluyeron conferencias magistrales enfocadas en la salud mental y el éxito; paneles de mentores; actividades de integración y liderazgo; módulos de vacunación; servicios de salud mental de la campaña "Lo que sientes importa"; la Unidad Móvil Vive Libre Sin Drogas; así como un kit de identidad para cada asistente.