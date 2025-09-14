Conmemoración del 178 aniversario de la Gesta Heroica en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un emotivo acto celebrado en las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, el municipio de Múzquiz rindió homenaje a los Niños Héroes al conmemorar el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec.

La ceremonia reunió a autoridades civiles, militares y educativas en un ambiente de respeto y patriotismo, en la base militar anclada en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, asistió el secretario del ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria de los jóvenes cadetes que dieron su vida por la patria en 1847.

Flores Múzquiz reafirmó el compromiso del gobierno municipal con la promoción de los valores cívicos entre la ciudadanía.

Diversas instituciones educativas del municipio participaron activamente en el evento, portando orgullosamente los colores nacionales y rindiendo tributo a los héroes de la nación.

Estudiantes, docentes y directivos se unieron al homenaje, recordando con solemnidad el sacrificio de los Niños Héroes y su legado en la historia de México.

Como parte del protocolo militar, elementos del 14 Regimiento realizaron la tradicional salva de honor, marcando uno de los momentos más solemnes de la ceremonia.

El Mayor de Caballería, Arturo Abad de Jesús, presidió la ceremonia en representación del Coronel de Caballería Estado Mayor, Mario Noé Martínez Contreras, Comandante del 14/o. Regimiento de Caballería.

El evento concluyó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a los Niños Héroes, donde contó con la participación de autoridades de la milicia y municipales.