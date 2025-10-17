Proyectan construir 300 viviendas en SJS a través de INFONAVIT

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas se prepara para una importante transformación urbana con la construcción de 300 viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Este ambicioso proyecto fue anunciado por el presidente municipal, Oscar Ríos Ramírez, quien aseguró que se avecinan múltiples iniciativas que beneficiarán directamente a la ciudadanía.

Como parte de los preparativos, se ha instalado un módulo de atención de INFONAVIT en la Presidencia Municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a información y trámites para los trabajadores interesados.

El edil explicó que esta acción responde a la reactivación económica que se espera en la región, lo que permitirá ofertar cerca de 300 casas-habitación para las familias que comiencen a cotizar.

Ríos Ramírez hizo un llamado especial a los jóvenes que ya cuentan con empleo, o que están por ingresar al mercado laboral, para que comiencen a cotizar.

Subrayó que este paso es fundamental para garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa, no solo para ellos, sino también para sus futuras familias.

Durante su intervención, el presidente municipal destacó los avances logrados en los últimos nueve meses de gestión, entre ellos la mejora del alumbrado público y la reubicación del basurero municipal, que representaba un serio problema ambiental.

Asimismo, anunció que vienen más obras de pavimentación, y que el siguiente gran paso será la generación de empleos, lo que calificó como "la cereza del pastel".

Finalmente, Ríos Ramírez reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de San Juan de Sabinas, asegurando que continuará enfrentando los retos que se presenten.

Su visión, dijo, es construir una comunidad con estabilidad económica, oportunidades laborales y acceso a servicios básicos que mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes.