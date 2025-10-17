Se benefician con escrituras Habitantes de Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH. - Un total de 12 escrituras correspondientes a viviendas ubicadas en esta Villa fueron firmadas por sus propietarios, garantizando la certeza jurídica del patrimonio.

Los beneficiarios pertenecen a diversos sectores como la Obrera 1, Obrera 2, colonia Hugo Martínez y Nicolás Torres, entre otros fraccionamientos, quienes hoy ven consolidado su derecho legítimo a la propiedad.

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC), hizo posible este procedimiento, mencionó el licenciado Elier Sandoval Fernández.

Con estas acciones, se garantiza el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas de continuar impulsando acciones que garanticen la certeza jurídica del patrimonio de las familias coahuilenses, facilitando los trámites de escrituración a precios accesibles y con el acompañamiento institucional necesario.

Este es un compromiso claro del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien trabaja para que cada coahuilense viva con seguridad y orgullo en un hogar que legalmente le pertenece.

De esta manera, el Gobierno de Coahuila mantiene como meta anual la entrega de 3,000 escrituras en todo el estado, con el objetivo principal de brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias coahuilenses, fortaleciendo así la seguridad y estabilidad social.

Por lo anterior, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), la CERTTURC y las brigadas de Mejora Coahuila, se desarrollan diversos programas y apoyos que facilitan este proceso.