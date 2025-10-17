Realizan "Mercadito 300"

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este viernes se llevó a cabo el "Mercadito 300" en San Juan de Sabinas, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado en sinergia con autoridades regionales y municipales, el objetivo, brindar apoyo directo a las familias que más lo necesitan.

Dicho evento tuvo lugar en el sector conocido como "Cuadro La Loca" de la colonia Allende, donde decenas de personas se dieron cita para aprovechar los beneficios de esta jornada solidaria.

Durante el desarrollo del mercadito, los asistentes pudieron adquirir productos de la canasta básica a precios sumamente accesibles, entre ellos frutas, huevos y, una amplia gama de productos.

Esta estrategia busca aliviar la carga económica de los hogares, especialmente en tiempos de dificultad, ofreciendo alimentos esenciales a bajo costo.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez estuvo presente en el evento, reconociendo el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, así como la labor del coordinador regional Federico Quintanilla Riojas.

El edil destacó la importancia de este tipo de acciones que fortalecen el tejido social y promueven el bienestar comunitario.

Por su parte, Ulises Cárdenas, coordinador municipal del programa MEJORA, agradeció el respaldo del alcalde en cuanto al mobiliario y logística necesarios para hacer posible esta jornada.

Subrayó que el trabajo colaborativo entre niveles de gobierno ha sido clave para llevar estos beneficios a cientos de familias.

"Vamos a seguir haciendo sinergia, organizándonos para apoyar en los eventos que sean necesarios. Vamos a trabajar de la mano para que a todas nuestras familias les vaya bien", expresó por su parte el alcalde Ríos Ramírez, reafirmando su compromiso con la comunidad.

El "Mercadito 300" se consolida como una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Juan de Sabinas, añadió también el coordinador regional de MEJORA, Federico Quintanilla Riojas, al momento del arranque de esta gran jornada.