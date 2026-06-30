Incendio en Sierra Santa Rosa afecta 20 hectáreas en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El incendio forestal registrado desde el pasado domingo en la sierra Santa Rosa ha afectado, hasta el momento, 20 hectáreas de flora, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario señaló que las brigadas que participan en el combate del siniestro han logrado controlar el 30 % del fuego, mientras que la liquidación alcanza un avance del 25 %.

En las labores participan 95 combatientes de distintas dependencias, quienes mantienen acciones coordinadas para contener el avance del incendio y evitar su propagación hacia otras áreas de la sierra.

Del total de brigadistas, 21 pertenecen a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila (SMA) y 60 forman parte de las brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) brindan apoyo a las labores de combate mediante una aeronave que realiza operaciones por vía aérea.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el despliegue operativo en la zona afectada con el propósito de incrementar el control y la liquidación del incendio, además de reducir los daños a la vegetación de la sierra Santa Rosa.