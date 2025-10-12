Programa 'Múzquiz, Unidos con Ritmo' une a la tercera edad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo y energía, un numeroso grupo de adultos mayores participa activamente en el programa "Múzquiz, Unidos con Ritmo" a través del Sistema DIF Municipal, una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el bienestar emocional a través de eventos musicales realizados en espacios públicos como la plaza Hidalgo y las plazas de los minerales.

Anabel Jiménez Valenzuela, coordinadora del programa, informó que estas actividades han logrado generar momentos de alegría, diversión y recuerdos inolvidables entre los asistentes.

Con música en vivo y la participación de DJs, los eventos se han convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la música y el baile como una forma de mantenerse activos y conectados con su comunidad.

Además de los eventos musicales, cada miércoles se llevan a cabo reuniones semanales en el salón de los adultos mayores, donde cerca de 100 personas, entre hombres y mujeres, se reúnen para convivir.

Durante estas jornadas, los participantes disfrutan de juegos como la lotería y la baraja, así como otras actividades que fortalecen los lazos de amistad y promueven una senectud con dignidad.

Jiménez Valenzuela destacó que estas acciones no solo brindan entretenimiento, sino que también cumplen una función social fundamental al combatir el aislamiento y fomentar la inclusión de los adultos mayores en la vida comunitaria.

"Es gratificante ver cómo se integran, se divierten y se sienten valorados", expresó.

Finalmente, la coordinadora adelantó que ya se están preparando para participar en el tradicional desfile del 20 de noviembre. Las personas de edad avanzada se sumarán con entusiasmo a esta celebración cívica, por lo que desde ahora se encuentran organizando su participación para representar con orgullo a este sector tan importante de la sociedad.