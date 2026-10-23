Sabinas celebra el evento Conviviendo con Las Monarcas

SABINAS, COAH.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó un evento en la plaza principal, denominado "Conviviendo con Las Monarcas", evento que organizó el titular de la CONANP, José Antonio Dávila Paulín.

Detalló que participaron alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, quienes estuvieron presentes en todas las actividades durante la jornada, aprovechando el paso de la migración de la mariposa monarca por la Región Carbonífera.

Explicó que instalaron estands de cuenta cuentos, ciclo de vida de la mariposa, elaboración de alimentadores y bebederos como manualidades, caballetes para pintar para los más pequeños y área de observación con binoculares.

El objetivo es visibilizar que las monarcas están migrando y pasando por la región, en un recorrido de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá hasta Michoacán y Estado de México.

Indicó que dicho evento fue coordinado y dirigido para todo el público en general a fin de conocer los ciclos de las mariposas, contando con una importante participación por parte de niños y niñas.

Finalmente, destacó la importancia de contar con jardines en los hogares y espacios públicos con flores y agua limpia disponible, lo que no solo ayuda a las mariposas sino también a aves, abejas y otros organismos ante las amenazas que enfrenta la ruta migratoria.