Regresan recurso del Parque Lineal

SABINAS, COAH.- Juan Gerardo Ortiz Carrera, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda de la SEATU, confirmó que la obra del parque lineal proyectada en esta ciudad en la que se invertirían 59 millones de pesos, fue suspendida de forma definitiva y el recurso asignado se regresó por situaciones jurídicas.

"El del parque lineal fue un caso especial. Se tuvo que regresar ese recurso por situaciones jurídicas", explicó. Detalló que uno de los principales obstáculos fue la cercanía con la vía del ferrocarril, al considerar que representaba un riesgo por el paso constante del tren. Además, señaló que el área contemplada correspondía a patios traseros de la empresa que tiene concesionada la vía, lo que impidió jurídicamente llevar a cabo el proyecto.

Ante la pregunta de si la obra se realizaría en otro terreno, Ortiz Carrera precisó que no se ejecutará en el municipio. "Esa obra ya no se hizo, el recurso se fue", indicó. Aclaró que el techo financiero no se perdió, sino que se reasignó a otro municipio dentro del programa, conforme a los lineamientos establecidos.

El funcionario subrayó que Sabinas no fue beneficiado en esta etapa del programa, en la que se incluyeron doce municipios. "Para el municipio de Sabinas no fue posible y ahorita de los doce municipios que fueron beneficiados tampoco fue beneficiado", dijo. Añadió que la SEDATU no determinó qué municipios recibirían los recursos, sino que la selección se realizó a nivel estatal y nacional, con intervención de la instancia federal del deporte.

Con esta decisión, el proyecto del parque lineal en Sabinas queda cancelado y los fondos originalmente destinados fueron redirigidos a otras localidades que cumplieron con los requisitos técnicos y jurídicos del programa.