Preparan cabalgata en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, sostuvo una reunión con los organizadores de la tradicional cabalgata de Nueva Rosita, con el objetivo de coordinar los preparativos y garantizar el éxito de este evento que forma parte de la identidad regional.

La importancia de la cabalgata

Durante el encuentro, el edil destacó la importancia de esta celebración, al considerarla un símbolo de tradición, orgullo y arraigo para las familias de San Juan de Sabinas. Señaló que la cabalgata representa una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y preservar las costumbres que distinguen a la región.

El evento se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de mayo, fechas en las que se espera la participación de decenas de jinetes y visitantes, quienes se sumarán a esta fiesta que año con año reúne a habitantes y turistas en un ambiente familiar.

Apoyo municipal para el evento

Ríos Ramírez aseguró que la administración municipal brindará todo el respaldo necesario para la realización de la cabalgata, trabajando de manera coordinada con los organizadores para cuidar cada detalle logístico y de seguridad.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso de su gobierno de seguir impulsando actividades que fomenten la convivencia social y el turismo, contribuyendo así al desarrollo económico y cultural del municipio.