Dan mantenimiento a escuelas rurales

El director del ICIFED en Coahuila, Julio Long, aclaró que la situación de la matrícula en escuelas rurales, es decir, si tienen o no alumnos, no corresponde a su área, sino a instancias como la Secretaría de Planeación y la Subsecretaría de Educación Básica.

Precisó que el ICIFED se enfoca exclusivamente en la infraestructura educativa. Sin embargo, reconoció que cuando un plantel se queda sin alumnos o permanece cerrado, es más probable que presente deterioro.

Importancia del mantenimiento a escuelas

Ante ello, explicó que trabajan de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, quienes les envían reportes sobre las condiciones de los planteles. A partir de esa información, realizan revisiones físicas y levantamientos para detectar necesidades y brindar mantenimiento.

Subrayó que, aunque algunas escuelas no tengan alumnos debido precisamente a la falta de matrícula, sobre todo en áreas rurales, es importante mantenerlas en buen estado, funcionales y listas para operar en caso de que se reactiven. "No se pueden dejar solas", enfatizó el funcionario estatal al señalar que el objetivo es evitar que los edificios se deterioren por completo.

Reportes sobre escuelas en deterioro

Finalmente, Julio Long indicó que hasta el momento no han recibido un reporte específico sobre el número de escuelas en esta situación, pero aseguró que en cuanto se cuente con esa información, se dará a conocer.