Múzquiz planea torneo nacional de béisbol infantil: Gerardo Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras el éxito del Torneo Infantil Estatal de Béisbol, en el que participaron 14 equipos en esta ciudad, el municipio de Múzquiz contempla organizar junto con la federación de béisbol un Torneo Nacional. La propuesta incluye una semana completa de competencias y actualmente se mantienen pláticas para concretar este proyecto deportivo.

El profesor Gerardo Múzquiz Loo, promotor deportivo municipal, informó que la derrama económica que generaría un evento de esta magnitud sería muy importante para el pueblo mágico. Subrayó que además de impulsar el deporte, se fortalecería la actividad turística y comercial de la localidad.

Recordó que Múzquiz ha sido sede de 14 torneos en diferentes disciplinas, lo que demuestra la capacidad del municipio para albergar eventos de gran escala. La organización de un torneo nacional de béisbol infantil representaría un paso más en la consolidación de la Región Carbonífera como referente deportivo.

El promotor destacó la importancia de mantener las áreas deportivas en óptimas condiciones para recibir a los atletas. Señaló que otros municipios han elegido a Múzquiz como sede precisamente por la calidad de sus instalaciones y la disposición de la comunidad para apoyar estas actividades.

Finalmente, Múzquiz Loo reiteró que el proyecto busca no solo promover el béisbol infantil, sino también generar beneficios sociales y económicos para la población. Con el respaldo de la federación y el entusiasmo local, se espera que el Torneo Nacional pueda concretarse en el corto plazo.