Alcaldesa Laura Jiménez felicita a la nueva Reina de la Feria de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- En una noche llena de tradición, alegría y orgullo, el municipio de Múzquiz celebró la Gran Final de la elección de la Reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2025. El evento reunió a familias, autoridades y público en general para ovacionar a las seis candidatas que, durante un mes, realizaron diversas actividades para recaudar fondos y promover los atractivos turísticos del Pueblo Mágico.

Entre las autoridades presentes destacaron la alcaldesa Laura Jiménez, Javier García Ochoa, presidente del comité de la feria; Héctor Miguel García Falcón, síndico de mayoría; Patricio H. Ruiz, notario público; la actual reina Yahaira I, así como regidores de la administración municipal.

Las participantes fueron: Marielyza Romo, Ximena Buentello, Jizzelle Vázquez, Julia Villarreal, Fernanda Pérez y Fernanda Benítez, quienes demostraron su dedicación, carisma y compromiso con la comunidad.

El certamen incluyó etapas de autopresentación, pasarela en vestido de noche y sesión de preguntas y respuestas, así como la entrega de reconocimientos especiales:

· Miss Pasarela: Fernanda Benítez

· Miss Elegancia: Marielyza Romo

· Miss Fotogenia: Julia Villarreal

· Mejor Silueta: Fernanda Pérez

· Mejor Rostro: Ximena Buentello

· Mejor Sonrisa: Jizzelle Vázquez

· Miss Popularidad: Jizzelle Vázquez

Tras el conteo de votos, avalado por el Notario Público Patricio H. Ruiz, se nombró a la corte de honor y se vivió el esperado momento de la coronación. Jizzelle Vázquez fue proclamada Reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2025, mientras que Julia Villarreal recibió el título de Princesa.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez felicitó a todas las concursantes por su esfuerzo y dedicación, agradeciendo también a sus familias y al público por el apoyo. Dirigiéndose a la nueva reina, expresó:

"Le deseo un reinado lleno de bendiciones, alegría y orgullo. Que lleve siempre en alto el nombre de Múzquiz, con humildad, compromiso y amor por nuestra tierra."

El evento cerró con un emotivo llamado:

"¡Que viva nuestra Feria de Santa Rosa de Lima! ¡Y que viva Múzquiz, porque aquí... lo hacemos en grande!"