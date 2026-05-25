Bomberos controlan incendio en Melchor Múzquiz: no hay personas atrapadas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos se movilizaron de manera inmediata hacia un inmueble ubicado en la colonia Las Misiones, luego de recibir el reporte de un incendio en el que vecinos alertaban sobre la posible presencia de un varón atrapado en el interior, situación que fue descartada tras la verificación de los apagafuegos.

El siniestro ocurrió en el callejón de Los Guerra de la colonia Las Misiones, donde los bomberos trabajaron en la sofocación de las llamas y confirmaron que no había personas dentro de la vivienda. El fuego consumió principalmente colchones y un sillón, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos señalaron que la casa afectada es utilizada de manera frecuente como punto de reunión por personas sin oficio, lo que ha causado preocupación en la comunidad. Asimismo, mencionaron desconocer quién es el propietario o propietaria del inmueble.

La intervención oportuna de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a viviendas cercanas, garantizando la seguridad de los residentes del sector. Las labores incluyeron la remoción de objetos dañados y la inspección del área para descartar riesgos adicionales.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en casas abandonadas o sin uso, con el fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los vecinos y sus bienes.

Cabe destacar es precisamente en dicho fraccionamiento donde se ubican un número considerable de viviendas vandalizadas y ocupadas por "paracaidistas" que se han posesionado de estos lugares.