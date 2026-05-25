Diego Garduño llama a formalizar denuncias en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Delegación de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera exhortó a la ciudadanía a formalizar sus denuncias ante el Ministerio Público y no limitarse únicamente a realizar publicaciones en redes sociales, ya que para iniciar cualquier procedimiento penal es indispensable la presentación de una denuncia o querella conforme a la ley.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que este llamado forma parte de las acciones impulsadas mediante el programa "Lunes de Atención Ciudadana", implementado por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el propósito de fortalecer la cercanía entre la institución y la sociedad mediante una política de puertas abiertas y atención directa.

El funcionario detalló que durante la jornada fueron atendidas ocho personas, de las cuales tres recibieron atención privada en el despacho de la delegación, mientras que las cinco restantes participaron en audiencias públicas. Explicó que en estas reuniones estuvieron presentes agentes de Investigación Criminal y la coordinadora de Investigaciones, lo que permitió canalizar de manera inmediata diversos planteamientos y dar seguimiento a los casos expuestos.

Garduño Guzmán destacó que actualmente existen situaciones que alcanzan amplia difusión en plataformas digitales, pero que no son llevadas formalmente ante la autoridad competente. Señaló que aunque las redes sociales representan un espacio de expresión ciudadana, las publicaciones por sí solas no permiten iniciar procesos penales si no existe una denuncia formal presentada ante la Fiscalía.

El delegado precisó que todo procedimiento de carácter penal requiere legalmente una denuncia o querella para que la autoridad pueda intervenir conforme al marco jurídico vigente. Añadió que algunos asuntos también pueden ventilarse por la vía administrativa, donde igualmente existen mecanismos de sanción establecidos por la ley, aunque reiteró que corresponde a la denuncia formal activar la actuación ministerial.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán sostuvo que el programa "Lunes de Atención Ciudadana" busca facilitar la comunicación con la población y generar mayor confianza en las instituciones de procuración de justicia. Reiteró que la Fiscalía General del Estado mantiene el compromiso de atender cada caso conforme a derecho y bajo los protocolos establecidos para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.