Controlan Incendio en Las Misiones: Camioneta Chevy Tornado Afectada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde del martes se registró un incendio vehicular en un camino de terracería que conecta con el fraccionamiento Las Misiones, luego de que un corto circuito provocara el siniestro.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:17 horas, generando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia locales, mencionó el propio afectado.

Elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte, logrando controlar las llamas que consumían una camioneta Chevy Tornado, modelo 2016.

Gracias a su pronta intervención, se evitó que el fuego se propagara a la vegetación cercana, iniciando las labores de enfriamiento en el perímetro que comunica el barrio El Colorín con el fraccionamiento Las Misiones.

El propietario del vehículo, identificado como Ricardo N., se encontraba en el lugar al momento del incidente, pero afortunadamente resultó ileso. Según los primeros informes, el fuego se originó en el sistema eléctrico de la unidad, lo que derivó en el corto circuito que desató el incendio.

Las autoridades locales aseguraron el área, además de emitir recomendaciones a los conductores para revisar periódicamente el estado de sus vehículos, especialmente en lo que respecta al sistema eléctrico.

Posterior a lo ocurrido, el camino de terracería fue reabierto a la circulación una vez que se descartaron riesgos adicionales.

Este hecho pone en evidencia la importancia de contar con mecanismos de respuesta rápida ante emergencias, así como de mantener en buen estado los vehículos para prevenir situaciones similares.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo otros factores que contribuyeron al incidente.