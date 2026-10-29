Escuela Secundaria General Lucio Blanco rinde homenaje a Cosme Rodríguez en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria General "General Lucio Blanco" colocaron un altar de muertos dedicado a la memoria del profesor Cosme Rodríguez, pilar fundamental de dicha institución.

La directora del plantel, profesora Gehiner Hernández Roque, dio a conocer lo anterior.

El altar se montó como parte de las festividades alusivas al Día de Muertos, para rescatar e inculcar en los jóvenes las tradiciones mexicanas.

Explicó que la actividad es el arranque de las conmemoraciones en el plantel, donde los alumnos contribuyeron con elementos que conforman el altar, piñatas y ofrendas, y este miércoles se realizará la presentación oficial con la comunidad y, posteriormente, con la familia del docente homenajeado.

Detalló que la población estudiantil es de 1,100 alumnos en ambos turnos, con grupos completos y con jóvenes inquietos pero con buenos elementos para la ciudadanía.

Hernández Roque expresó sentirse contenta de pertenecer a esta gran escuela y de trabajar en esta región, puesto que proviene de la ciudad de Acuña, Coahuila.