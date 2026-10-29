Lluvias en Múzquiz: Protección Civil monitorea arroyos

MÚZQUIZ, Coah.- A través de la dirección de Protección Civil monitorean el nivel del agua en los cauces de arroyos y acequias, ante el incremento de las precipitaciones pluviales registradas desde la madrugada de este pasado jueves, informó el ingeniero Víctor Guajardo.

Señaló que, conforme al pronóstico del clima, desde las dos de la mañana acumuló una pulgada de lluvia; posteriormente se fue incrementando a 5, por lo que se realizó recorrido en barrios y colonias, así como en la serranía, para verificar lo que ha llovido y monitorear el comportamiento del río Sabinas.

Indicó que en el municipio de Múzquiz no se reportan áreas cerradas hacia la serranía; sin embargo, en el municipio de Ocampo sí hay afectaciones. Explicó que, como hay gente que transita por Múzquiz rumbo a Ocampo, se han recibido reportes de daños en esas vías.

Precisó que estos caminos ya habían sido reparados, pero con las lluvias recientes se volvieron a dañar; por lo pronto no hay paso. Añadió que las lluvias se mantendrán durante todo el día de hoy y probablemente mañana por la mañana, por lo que emitió recomendaciones a las familias y automovilistas que transitan hacia ranchos y serranía.