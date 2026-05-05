DIF Municipal San Juan de Sabinas enfrenta alta demanda de terapia psicológica

NUEVA ROSITA, COAH.- El Sistema DIF Municipal de San Juan de Sabinas enfrenta una alta demanda en el área de psicología, principalmente por adolescentes de entre 14 y 18 años que acuden a solicitar terapia, informó la presidenta del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas.

Ríos Ornelas señaló que el servicio psicológico es actualmente el de mayor requerimiento dentro de la institución, superando incluso la carga de trabajo del área médica. La situación fue calificada como preocupante por el incremento diario de casos que se atienden en las instalaciones.

Entre las principales problemáticas detectadas en los jóvenes que solicitan atención se encuentra la depresión, identificada como uno de los padecimientos más recurrentes. Se indicó que muchos adolescentes acuden por iniciativa propia, mientras otros llegan acompañados por sus padres.

La titular del DIF destacó que el hecho de que los jóvenes busquen ayuda de manera independiente refleja confianza hacia la institución. Sin embargo, subrayó que la causa que los lleva a solicitar terapia mantiene la alerta ante el panorama de salud mental que enfrenta el municipio.

Se informó que el DIF mantiene coordinación permanente con el área jurídica y da seguimiento inmediato a reportes relacionados con niñas, niños y adolescentes. La institución realiza rondines y atiende mensajes y solicitudes al momento para dar respuesta a la población que requiere apoyo.

Karina Ríos Ornelas reconoció que existe un problema de depresión entre adolescentes en San Juan de Sabinas y reiteró que la atención psicológica continuará como uno de los servicios prioritarios del DIF Municipal, enfocado en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.