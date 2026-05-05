Fiscalía de Coahuila actúa en custodia de menor en Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso de una menor de edad cuyo padre intentó llevársela sin respetar que la guarda y custodia corresponde a la madre. Los hechos se registraron en el municipio de Sabinas.

De acuerdo con el funcionario, el incidente quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió este suceso, material que posteriormente se viralizó en redes sociales, generando alerta entre los habitantes del municipio.

Garduño Guzmán señaló que la actuación oportuna permitió contener la situación antes de que pasara a mayores. La intervención se dio en coordinación con las instancias correspondientes para salvaguardar la integridad de la menor.

Por fortuna, la niña se encuentra bien y actualmente está al lado de su progenitora, quien cuenta legalmente con la guarda y custodia. La autoridad destacó que se le brinda acompañamiento y atención para garantizar su seguridad, ya que la madre enfrenta un conflicto familiar con el padre de la niña.

La Fiscalía reiteró que cualquier situación relacionada con la custodia de menores debe resolverse por las vías legales correspondientes, y exhortó a la población a evitar actuar por cuenta propia para prevenir riesgos y afectaciones en los niños.