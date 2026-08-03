Óscar Ríos Ramírez y Manolo Jiménez impulsan inversiones en San Juan de Sabinas

El trabajo coordinado entre el alcalde Óscar Ríos Ramírez y el gobernador Manolo Jiménez Salinas está generando mejores condiciones para el crecimiento de San Juan de Sabinas y para la llegada de nuevas inversiones que representen oportunidades de empleo para sus habitantes.

Durante la actual administración municipal se ha mantenido una agenda permanente de atención a las necesidades de la ciudad, con acciones enfocadas en pavimentación, alumbrado público, servicios de agua potable, mejoramiento de vialidades y atención de la imagen urbana.

El fortalecimiento de estos aspectos contribuye a que San Juan de Sabinas cuente con mejores condiciones para las familias y, al mismo tiempo, proyecte una ciudad con capacidad para recibir nuevos proyectos empresariales.

La coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de Coahuila ha permitido sumar esfuerzos y avanzar en obras y acciones que fortalecen la infraestructura y generan un entorno de mayor confianza para quienes buscan invertir y desarrollar actividades productivas.

Esta dinámica comienza a reflejarse en el interés de empresas por establecerse en el municipio. Un ejemplo es Grupo Erán, que recientemente anunció su llegada a San Juan de Sabinas y actualmente avanza en sus procesos operativos con miras a la generación de nuevas fuentes de empleo.

La llegada de empresas representa una oportunidad importante para la economía local, al generar empleos, fortalecer el comercio y los servicios, y permitir que más familias encuentren oportunidades de desarrollo en su propio municipio.

En los últimos meses, San Juan de Sabinas ha mantenido un ritmo constante de trabajo para mejorar sus servicios e infraestructura, con una visión enfocada en que el crecimiento de la ciudad también se traduzca en mejores oportunidades para sus habitantes.

En este proceso, el respaldo de la ciudadanía ha sido fundamental. La participación y confianza de las familias permiten mantener una agenda de trabajo que atiende las necesidades actuales y, al mismo tiempo, prepara al municipio para los proyectos que puedan llegar en los próximos años.

El objetivo es seguir generando las condiciones para que más empresas encuentren en San Juan de Sabinas un lugar confiable para invertir, crecer y generar empleos.

San Juan de Sabinas está creciendo. Y ese crecimiento comienza a hacerse notar.