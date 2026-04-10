Detienen a Cristian Eduardo N en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un ciudadano identificado como Cristian Eduardo N, quien tenía en su poder 30 envoltorios tipo "cebollita" con presunto narcótico conocido como "Cristal". La detención se realizó durante una revisión de rutina.

De acuerdo con el informe policiaco, el individuo de 33 años de edad, conocido con el apodo de "El Cristian", fue interceptado en la vía pública y sometido a una inspección preventiva. En ese momento se le encontraron los envoltorios que presuntamente serían destinados a la venta.

Las autoridades señalaron que el detenido tiene su domicilio en la colonia Partido del Trabajo. La ubicación fue confirmada tras las indagatorias iniciales realizadas por los agentes de seguridad.

Los elementos policiacos refuerzan las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo que se llevan a cabo en la región, con el objetivo de reducir la distribución de sustancias ilícitas y garantizar la seguridad de los habitantes.

Finalmente, se informó que Cristian Eduardo N fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal, siendo el Ministerio Público quien definirá las responsabilidades y el proceso judicial correspondiente.