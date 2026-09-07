Actividades conmemorativas por el 75 aniversario de la primaria Apolonio M. Avilés

VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- La Escuela Primaria "Apolonio M. Avilés", de esta villa, se prepara para celebrar durante el próximo mes de octubre su 75 aniversario, con una serie de actividades que reunirán a distintas generaciones que han formado parte del plantel.

La directora de la institución, profesora Cristina Mendoza Salazar, informó que los festejos se desarrollarán durante una semana, por lo que extendió la invitación a exalumnos, maestros y autoridades educativas para compartir esta celebración.

Destacó que se busca reunir a las diferentes generaciones de estudiantes que han pasado por las aulas de la institución, con actividades que permitan recordar la historia y trayectoria de uno de los planteles educativos más representativos de la comunidad.

Entre las acciones contempladas se encuentra una caminata en la que participarán exalumnos y alumnos, además de la develación de una placa conmemorativa, gestión que ya se realizó con el respaldo de personas que se han sumado a los preparativos.

Mendoza Salazar señaló que la primaria "Apolonio M. Avilés" es la única institución de educación primaria establecida en la villa de Esperanzas, por lo que a lo largo de 75 años ha recibido a un número considerable de estudiantes.

Finalmente, destacó que la celebración ha generado entusiasmo entre los habitantes de la comunidad, quienes se han sumado con su apoyo a los preparativos para conmemorar los 75 años de historia del plantel educativo.