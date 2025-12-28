Cruz Roja Mexicana apoya a adultos mayores en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme compromiso de brindar apoyo y compañía a quienes más lo necesitan, damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana y socorristas de la Benemérita institución visitaron el Asilo de Ancianos "San Judas Tadeo", donde compartieron momentos de alegría y solidaridad con los adultos mayores que ahí residen.

Durante la jornada, las voluntarias ofrecieron alimentos y bebidas calientes, entre ellas un reconfortante chocolate, como muestra de cariño y atención hacia los abuelitos y abuelitas del asilo.

Esta actividad, forma parte de las acciones humanitarias que la Cruz Roja realiza de manera constante en beneficio de los sectores más vulnerables de la comunidad.

Erika Huerta, quien está por cumplir 10 años al servicio en la Cruz Roja, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. "Es sumamente importante como seres humanos apoyar a quienes más lo necesitan", expresó con convicción, mientras colaboraba en la entrega de alimentos.

Acompañada por su hijo Erik Rodrigo Hernández Huerta, Erika subrayó el valor de inculcar desde temprana edad el sentido de empatía y servicio. "Hoy estamos aquí, preparamos un chocolate caliente y alimento para los adultos mayores, acompañándome mi hijo en esta labor tan humanista", compartió con emoción.

La visita no solo llevó sustento físico, sino también compañía, sonrisas y palabras de aliento a los residentes del asilo, quienes agradecieron profundamente el gesto. Acciones como esta reafirman el papel esencial de la Cruz Roja en la construcción de una sociedad más solidaria y compasiva.