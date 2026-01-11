Movilización de autoridades tras hallazgo de cuerpo en Estación Barroterán

ESTACIÓN BARROTERÁN, COAH.- Una persona sin vida fue localizada en este mineral (Mpio. de Múzquiz) lo que generó esta tarde, la movilización de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conecta la carretera estatal número 22 con el cruce de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la comunidad de Estación Barroterán.

El cuerpo del varón hasta el momento sin identificar, fue descubierto por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó los hechos.

Los restos mortales fueron trasladados a una funeraria para la realización de la necropsia de ley.

Las autoridades policiacas mantienen un operativo en el área para recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Asimismo, se revisan reportes de personas desaparecidas en la región para intentar establecer la identidad del fallecido.

La Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ser útil para la investigación.

Mientras tanto, el caso se mantiene bajo reserva en tanto se obtienen avances en las diligencias periciales y testimoniales.