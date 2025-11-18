Atropellamiento en Villa de Agujita deja un cuerpo sin vida

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La noche de este martes, alrededor de las 19:20 horas, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la carretera federal 57, a la altura del Tecnológico de la Región Carbonífera. La zona ha sido acordonada por las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes que apuntan a qué se trató de un atropellamiento vehicular cuyo conductor se dio la fuga.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo se encuentra en el lugar y se ha informado que se trata de una persona del sexo masculino de alrededor de 40 años, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su identidad. Personal de la Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, División Seguridad, Carreteras e Instalaciones, PCC, Bomberos Sabinas y la Agencia de Investigación se encuentran en el lugar.

La circulación en la carretera federal 57 fue desviada para permitir a las autoridades realizar las diligencias necesarias. Se recomienda a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas. La imagen del cuerpo es grotesca y se ha decidido no mostrarla por respeto a la víctima y a sus familiares. La investigación está en curso y se espera que las autoridades proporcionen más información en los próximos días.

Se espera que las autoridades realicen un análisis exhaustivo de la escena del crimen para determinar las causas del fallecimiento.