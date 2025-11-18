Saltillo: jóvenes impulsan concientización vial con cruceros temáticos

SALTILLO, COAHUILA.- Jóvenes saltillenses se sumaron al Gobierno Municipal de Saltillo para impulsar la concientización vial entre la ciudadanía mediante cruceros temáticos en diferentes puntos de la ciudad.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, estuvieron en el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico, así como en el bulevar Fundadores y bulevar Mirasierra, al oriente.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto, mencionó que con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, se llevan a cabo estos cruceros temáticos con el objetivo de crear conciencia y evitar accidentes automovilísticos.

"El tener una buena cultura vial nos cuida a todas y a todos, buscamos brindar información con frases que puedan dejar un mensaje en cada conductor", mencionó.

Las y los jóvenes que participaron en los cruceros temáticos mostraron letreros gigantes con frases como "Manejar borracho es la peor decisión", "Tu vida no es un juego", "Si tomaste entrega las llaves, no tu vida", "Después de la fiesta el riesgo no acaba" y "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección", entre otras.

Asimismo, se entregó información impresa a las y los conductores que transitaban por los cruceros donde estuvieron presentes.

¿Qué ocurrió?

Anteriormente, el crucero temático sobre concientización vial a cargo del Instituto Municipal de la Juventud, se realizó en el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola.