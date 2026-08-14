Coahuila registra el menor rezago educativo en el país

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Coahuila registra el menor rezago educativo a nivel nacional, con 1.2 %, informó el titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), licenciado Jaime Bueno Zertuche, durante una gira de trabajo por el municipio de Múzquiz.

El funcionario señaló que Coahuila también ocupa el primer lugar nacional con menor rezago en educación primaria y se encuentra entre los 10 estados con menor rezago en secundaria.

Precisó que la principal área de oportunidad se concentra en la educación secundaria y, posteriormente, en preparatoria.

En el caso de Múzquiz, explicó que existen cerca de mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, alrededor de 2,600 que no cuentan con estudios de primaria y cerca de 10,000 que no han concluido la secundaria, por lo que estos sectores representan el principal foco de atención del IEEA.

Bueno Zertuche destacó que los convenios con los municipios permiten multiplicar los esfuerzos y ampliar la capacidad de atención. En el caso de Múzquiz, reconoció que el municipio mantiene presencia permanente en territorio y desarrolla diversos programas y actividades, lo que permitirá acercar las propuestas del IEEA a más habitantes.

Añadió que, por instrucción del gobernador, se mantiene la coordinación con todos los municipios del estado. Señaló que actualmente se trabaja también con Guerrero y Candela, únicos municipios que registran un rezago superior al 4 %, con el objetivo de reducir estas cifras y convertir a Coahuila en líder nacional.

Más allá de las cifras y porcentajes, el titular del IEEA resaltó la importancia de ofrecer una opción viable a cada persona que enfrenta rezago educativo.

Destacó que la entrega de certificados a quienes aprenden a leer y escribir o concluyen sus estudios representa un ejemplo para sus familias y demuestra que nunca es tarde para superarse, independientemente de las circunstancias.

Aquí lo importante es que más personas logren terminar sus estudios básicos o mejoren sus conocimientos, lo que trae grandes ventajas para el desarrollo personal y de la sociedad.