Respetaron Ley Seca en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La restricción de la Ley Seca en el Municipio de Múzquiz aplicada antes, durante y después del proceso electoral del pasado domingo 7 de junio, fue respetada por los propietarios de expendios de bebidas alcohólicas, salones de eventos sociales, supermercados y demás negocios, expresó al respecto el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, Licenciado José Ponce Sánchez.

Mencionó que en su momento atendieron dos reportes ciudadanos sin embargo fueron falsos, dando continuidad al monitoreo de lugares precisos para evitar la venta de alcohol.

La medida contempló la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones y eventos sociales abiertos al público, tales como bodas, fiestas de XV años, bailes, palapas, jardines, salones de fiestas y cualquier otro espacio de concentración social donde se expendieran o consumieran bebidas embriagantes durante el período establecido.

Cabe señalar, la Secretaría de Gobierno, en su momento, exhortó a la ciudadanía, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos, a cumplir con las disposiciones establecidas, recordando que la inobservancia de esta medida, podría derivar en sanciones administrativas, clausuras y demás procedimientos previstos en la ley.